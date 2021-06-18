Очень продуктивное: Белый дом назвал 5 достижений европейского турне Байдена

В Белом доме уверены, что Джо Байден провел очень продуктивное европейское турне. По результатам международных саммитов США вернули ведущие позиции, утраченные предыдущей администрацией.

Такое мнение высказал во время телефонного брифинга советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан. Он отметил, что это следует считать "фундаментальным результатом" встреч американского лидера.

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Поездка Байдена в Европу была очень успешной

Джо Байден уверенно и мастерски надел мантию вождя свободного мира во время этого турне. Предыдущий президент уступил эту мантию, и нынешний глава государства решительно вернул ее,

– заявил Салливан.

Он также добавил, что европейское турне президента США было очень продуктивным, содержательным набором встреч на высшем уровне с реальными, ощутимыми результатами.

Основные достижения США по итогам турне

Среди основных достижений советник Байдена выделил 5 важнейших направлений, на которых удалось достичь существенного прогресса.

инициатива по преодолению пандемии COVID-19 и обеспечение вакциной бедных стран;

консолидация западных государств в вопросе Китая;

договоренности об ослаблении таможенных ограничений;

отстаивание ценностей прав человека в Китае, России и других странах;

усиление прогресса в сфере кибербезопасности.

Байден с 10 по 16 июня совершил первое европейское турне. Во время него американский лидер принял участие в саммитах G7, НАТО и Евросоюза, а также встретился с президентом России Владимиром Путиным.