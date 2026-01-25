В Белом доме опубликовали фото Трампа с пингвином в Гренландии, но там их нет
- В Белом доме опубликовали сгенерированное искусственным интеллектом фото Трампа с пингвином на фоне гренландской символики.
- Изображение появилось на фоне популярности видео с "нигилистическим пингвином" из документального фильма Вернера Герцога.
В социальных сетях Белого дома появилась картинка, на которой изображен президент Дональд Трамп с пингвином. Изображение сгенерировано искусственным интеллектом.
Соответствующую фотографию опубликовали в соцсетях Белого дома, в частности в "X".
Почему в Белом доме показали Трампа с пингвином?
В субботу, 24 января, в соцсетях Белого дома распространили фото Дональда Трампа с американским флагом и пингвином на фоне гренландской символики.
На этой фотографии, которую сгенерировали с помощью искусственного интеллекта, Трамп идет рядом с пингвином, который держит американский флаг. Они оба направляются в сторону флага Гренландии. "Примите пингвина", – говорится в заметке под изображением.
Дональд Трамп с пингвином / Фото Белого дома
При этом пингвины не живут в Гренландии и вообще в арктической зоне, а только в южном полушарии, в частности в Антарктиде и Антарктике.
Стоит заметить, что это фото в Белом доме опубликовали на фоне видео с пингвином, что стало популярным в сети. Говорится о пингвине в документальном фильме Вернера Герцога "Встречи на краю света", который стал известным благодаря сцене, где он отклоняется от маршрута и идет в горы, а не к морю. Герцог и операторы философски назвали это "нигилизмом" или поиском самоубийства.
Кроме того, пользователи соцсетей также окрестили его "нигилистическим пингвином", наделив видео философскими смыслами, экзистенциальным юмором и символикой поиска собственного пути.
Какие последние новости о ситуации вокруг Гренландии?
Недавно Джей Ди Вэнс заявил, что США фактически защищают Гренландию и имеют право на использование ее ресурсов. Заявление вице-президента США прозвучало после того, как Дональд Трамп сообщил о создании основы для соглашения по Гренландии. Произошло это после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте в Давосе.
В свою очередь, премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что суверенитет острова является "красной линией", которую нельзя обсуждать с США. Он заявил, что не ознакомлен с деталями соглашения, которое 23 января объявил президент США Дональд Трамп. Однако, он отметил, над ней будет работать рабочая группа с представителями Дании и Гренландии.