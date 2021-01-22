Еще одно поражение Трампа: Белый дом возобновил подписку на крупнейшие СМИ США
Президент США Джо Байден возобновил подписку Белого дома на The New York Times и Washington Post. Первые экземпляры прибыли в четверг, 21 января.
Предшественник Байдена – Дональд Трамп – ранее обвинил эти медиа в распространении фейков и отменил подписку. Об этом сообщает The Hill.
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Трамп и СМИ
- Свою вражду к The New York Times и Washington Post объяснял тем, что медиа вроде бы распространяют fake news.
- В то же время американские СМИ предполагают, что причина была несколько иная.
- Эти издания тщательно проверяли заявления Трампа и частенько выкрикивали его ложь.
- За время президентства Трампа The New York Times и Washington Post существенно увеличили свою читательскую аудиторию. Репортеры медиа стали настоящими звездами
Новая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что приоритетом является восстановить доверие с американским народом. Общественность должна знать обо всей политике новой администрации и работе команды.
Инаугурация Джо Байдена: главное
- 20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация Джо Байдена. Он стал 46 президентом США.
- На новом посту Байден уже принял ряд решений. В частности, вернул США в ВОЗ и остановил строительство стены на границе с Мексикой.
- Кроме того, из-за пандемии коронавируса Байден ужесточил ограничения на въезд в США.
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