Президент США Джо Байден возобновил подписку Белого дома на The New York Times и Washington Post. Первые экземпляры прибыли в четверг, 21 января.

Предшественник Байдена – Дональд Трамп – ранее обвинил эти медиа в распространении фейков и отменил подписку. Об этом сообщает The Hill.

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Трамп и СМИ

Свою вражду к The New York Times и Washington Post объяснял тем, что медиа вроде бы распространяют fake news.

В то же время американские СМИ предполагают, что причина была несколько иная.

Эти издания тщательно проверяли заявления Трампа и частенько выкрикивали его ложь.

За время президентства Трампа The New York Times и Washington Post существенно увеличили свою читательскую аудиторию. Репортеры медиа стали настоящими звездами

Новая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что приоритетом является восстановить доверие с американским народом. Общественность должна знать обо всей политике новой администрации и работе команды.

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