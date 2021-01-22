Ще одна поразка Трампа: Білий дім відновив підписку на найбільші ЗМІ США
Президент США Джо Байден відновив підписку Білого дому на The New York Times і Washington Post. Перші примірники прибули у четвер, 21 січня.
Попередник Байдена – Дональд Трамп – раніше звинуватив ці медіа у поширенні фейків та скасував підписку. Про це повідомляє The Hill.
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Трамп і ЗМІ
- Свою ворожнечу до The New York Times і Washington Post пояснював тим, що медіа начебто поширюють fake news.
- Водночас американські ЗМІ припускають, що причина була дещо інша.
- Ці видання ретельно перевіряли заяви Трампа та частенько викривали його брехню.
- За час президентства Трампа The New York Times і Washington Post суттєво збільшили свою читацьку аудиторію. Репортери медіа стали справжніми зірками
Нова прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що пріоритетом є відновити довіру з американським народом. Громадськість має знати про усю політику нової адміністрації та роботу команди.
Інавгурація Джо Байдена: головне
- 20 січня у Вашингтоні відбулася інавгурація Джо Байдена. Він став 46 президентом США.
- На новій посаді Байден вже прийняв низку рішень. Зокрема, повернув США у ВООЗ та зупинив будівництво стіни на кордоні з Мексикою.
- Окрім того, через пандемію коронавірусу Байден посилив обмеження на в'їзд до США.
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