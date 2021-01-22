Президент США Джо Байден відновив підписку Білого дому на The New York Times і Washington Post. Перші примірники прибули у четвер, 21 січня.

Попередник Байдена – Дональд Трамп – раніше звинуватив ці медіа у поширенні фейків та скасував підписку. Про це повідомляє The Hill.

Актуально Байден прийняв рішення щодо директора ФБР Рея: чи залишиться він на посаді

Трамп і ЗМІ

Свою ворожнечу до The New York Times і Washington Post пояснював тим, що медіа начебто поширюють fake news.

Водночас американські ЗМІ припускають, що причина була дещо інша.

Ці видання ретельно перевіряли заяви Трампа та частенько викривали його брехню.

За час президентства Трампа The New York Times і Washington Post суттєво збільшили свою читацьку аудиторію. Репортери медіа стали справжніми зірками

Нова прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що пріоритетом є відновити довіру з американським народом. Громадськість має знати про усю політику нової адміністрації та роботу команди.

Інавгурація Джо Байдена: головне