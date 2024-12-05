Важно быть терпеливыми и оценивать ситуацию, опираясь на факты, а не останавливать наступление любой ценой. Об этом рассказал Бен Ходжес, военный аналитик и бывший командующий Сухопутных войск США в Европе, в интервью Hromadske, передает 24 Канал.

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Россияне ограничены в своих ресурсах

Ходжес считает, что Россия не имеет безграничных ресурсов.

Когда я смотрю на российскую экономику, на то, в каком ужасном состоянии рубль, то должен констатировать, что в России есть много проблем. А впрочем, я не знаю, сколько еще они смогут продолжать эту войну,

– говорит аналитик.

Страна-агрессор продолжает производить оружие, но из-за санкций она не имеет возможности получать определенные необходимые компоненты. К тому же заметна нехватка рабочей силы – на заводах по производству оружия не хватает людей, потому что они идут в армию.

"От Авдеевки до Покровска 63 километра. За год россияне не смогли продвинуться на 60 км вглубь украинской территории, даже несмотря на тяжелые потери. Десятки тысяч их солдат погибли в этих боях. Это трудно назвать успешной наступательной операцией", – рассказывает Ходжес.

Единственное преимущество России – большое количество людей. Но многочисленные плохо обученные российские пехотинцы не смогут многое сделать без эффективного командования, поддержки артиллерии и танков и достаточного количества боеприпасов.

Ходжес убежден, что если изъять эти три вещи, то практически не имеет значения, сколько у россиян пехоты. Именно поэтому Украина очень нуждается в большем количестве высокоточного дальнобойного оружия.

Как остановить российское наступление

По мнению аналитика, Россия сможет воевать еще некоторое время, если Запад не остановит поток российской нефти в Китай и Индию. Несмотря на это, такую интенсивную войну невозможно поддерживать долго.

Также важно, чтобы Украина имела возможность поражать штабы, артиллерию и логистику России в глубоком тылу.

В феврале в Германии, вероятно, будет новое правительство. Поэтому я надеюсь, что Украина наконец сможет получить ракеты Taurus в следующем году. Я настроен оптимистично,

– добавил Ходжес.

Ранее 24 Канал сообщал, что Силы обороны готовы к действиям, которые планируют россияне на Запорожском направлении. Председатель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил, что у врага сейчас недостаточно сил для наступления на город Запорожье.