Об этом она заявила в интервью на американском телеканале CNN, информирует 24 Канал.

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Мы должны предоставить Украине гарантии безопасности... Очень четкие и надежные, которые мы не предоставили тогда, когда она отказалась от ядерного оружия. Украина не может остаться без какой-либо безопасности гарантий в том, что мы можем считать миром,

– заявила Меркель.

Она подчеркнула, что "нельзя верить в договоренности с Путиным, это точно".

Меркель назвала Путина лжецом

Ангела Меркель заявила, что изначально не считала президента России Владимира Путина "наглым лжецом". Мол, в начале ее пребывания на посту Путин не был настолько откровенным в своей нечестности.

Динамика отношений между двумя лидерами резко изменилась после аннексии Крыма Россией, что заставило Путина позже признать свою ложь об участии российских войск. С того переломного момента Меркель утверждает, что подходила к взаимодействию с Путиным с осторожностью.