Про це вона заявила в інтерв'ю на американському телеканалі CNN, інформує 24 Канал.

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Ми маємо надати Україні безпекові гарантії… Дуже чіткі та надійні, які ми не надали тоді, коли вона відмовилась від ядерної зброї. Україна не може залишитися без будь-якої безпекової гарантій в тому, що ми можемо вважати миром,

– заявила Меркель.

Вона наголосила, що "не можна вірити в домовленості з Путіним, це точно".

Меркель назвала Путіна брехуном

Ангела Меркель заявила, що спочатку не вважала президента Росії Володимира Путіна "нахабним брехуном". Мовляв, на початку її перебування на посаді Путін не був настільки відвертим у своїй нечесності.

Динаміка відносин між двома лідерами різко змінилася після анексії Криму Росією, що змусило Путіна пізніше визнати свою брехню щодо участі російських військ. З того переломного моменту Меркель стверджує, що підходила до взаємодії з Путіним з обережністю.