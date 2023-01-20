Чтобы достать оккупантов: Ходжес назвал оружие победы для Украины

Украина может получить преимущество в войне с Россией от трех видов вооружения, которые Запад пока не хочет давать нашей стране. Речь идет о ракетах, бомбах и беспилотниках.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес назвал три системы вооружения, которые приблизят победу Украины В первую очередь речь идет о дальнобойных ракетах ATACMS.

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Какую пользу Украине принесет ATACMS

По словам производителя Lockheed Martin, управляемая ракета большой дальности "дает оперативным командирам немедленную огневую мощь для победы в глубоком сражении".

Ходжес утверждал, что ATACMS имеет большое значение для ВСУ.

От Одессы до Севастополя 300 километров по прямой линии. Итак, прямо сейчас украинцы уже могут сделать Севастополь непригодным для Черноморского флота, огромного логистического узла, который у них есть в Джанкое в северной части Крыма,

– сказал Ходжес.

По его мнению, ATACMS "действительно изменит ситуацию", ведь Россия потеряет Крым как опору, чтобы поддерживать операции или терроризировать украинцев.

Украине нужны бомбы малого диаметра

Как сказал Бен Ходжес, вторая система, которая может поддержать украинские силы сопротивления, – бомбы малого диаметра. Запускаемая с воздуха бомба малого диаметра наземного базирования (GLSDB) имеет дальность действия более 100 километров и объединяет в себе бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) и ракетный двигатель M26.

В ноябре 2022 года Reuters сообщило, что Пентагон обдумывает, предоставлять ли Киеву GLSDB в предложения Boeing. Точность GLSDB так высока, что он может поразить радиус авто шины.

Ходжес заметил, что "это не гигантская боеголовка, но одна из вещей, которую мы узнали из этого конфликта, состоит в том, что точность может победить массу".

Он добавил, что ключевым элементом является уничтожение материально-технических баз и штабов, а GLSDM "очень дешевый" и потенциально может быть быстро доставлен к украинцам.

Ударный беспилотник

По словам Ходжеса, поставка украинским войскам ударных дронов Gray Eagle будет третьим оружием, которое увеличит шанс Украины.

По данным Центра поддержки закупок армии США, беспилотный авиационный комплекс (БАС) MQ-1C Grey Eagle предназначен для более длительных полетов с большей дальностью и большей высотой полета по сравнению с предыдущими моделями.

Ходжес говорит, что Gray Eagle обеспечил бы увеличенную дальность и достижимость, что позволило бы Украине помешать России ремонтировать Крымский мост, а также дрон мог бы искать места, где Россия запускает ракеты по гражданским целям.