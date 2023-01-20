Колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес назвав три системи озброєння, які наблизять перемогу України. У першу чергу йдеться про далекобійні ракети ATACMS.

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Яку користь Україні дасть ATACMS

За словами виробника Lockheed Martin, керована ракета великої дальності "дає оперативним командирам негайну вогневу міць для перемоги в глибокій битві".

Ходжес стверджував, що ATACMS має велике значення для ЗСУ.

Від Одеси до Севастополя 300 кілометрів по прямій лінії. Отже, прямо зараз українці вже можуть зробити Севастополь непридатним для Чорноморського флоту, величезного логістичного вузла, який у них є в Джанкої в північній частині Криму,

– сказав Ходжес.

На його думку, ATACMS "справді змінить ситуацію", адже Росія втратить Крим як опору, щоб підтримувати операції або тероризувати українців.

Україні потрібні бомби малого діаметра

Як сказав Бен Ходжес, друга система, яка може підтримати українські сили опору, – бомби малого діаметра. Бомба малого діаметра наземного базування (GLSDB), що запускається з повітря, має дальність дії понад 100 кілометрів та об'єднує в собі бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) і ракетний двигун M26.

У листопаді 2022 року Reuters повідомило, що Пентагон обмірковує, чи надавати Києву GLSDB у пропозиції Boeing. Точність GLSDB настільки висока, що він може вразити радіус автомобільної шини.

Ходжес зауважив, що "це не гігантська боєголовка, але одна з речей, яку ми дізналися з цього конфлікту, полягає в тому, що точність може перемогти масу".

Він додав, що ключовим елементом є знищення матеріально-технічних баз та штабів, а GLSDM "дуже дешевий" і потенційно може бути швидко доставлений до українців.

Ударний безпілотник

За словами Ходжеса, постачання українським військам ударних дронів Gray Eagle буде третьою зброєю, яка збільшить шанс України.

За даними Центру підтримки закупівель армії США, безпілотний авіаційний комплекс (БАС) MQ-1C Grey Eagle призначений для більш тривалих польотів, з більшою дальністю та більшою висотою польоту порівняно з попередніми моделями.

Ходжес каже, що Gray Eagle забезпечив би збільшену дальність та досяжність, що дозволило б Україні завадити Росії ремонтувати Кримський міст, а також дрон міг би шукати місця, де Росія запускає ракети з цивільних цілей.