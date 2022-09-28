В США говорят о возможном уничтожении черноморского флота России: что это даст Украине

Недавно генерал Бен Ходжес отметил, что в случае применения россией тактического ядерного оружия будет уничтожен черноморский флот россии. Но следует четко понимать, в случае применения врагом ядерного оружия по Украине. Если же флот будут уничтожать, если Россия нанесет удар по Европе – это не равноценно.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. Он также отметил, что в таком случае НАТО будет вынуждено вступить в эту войну, чего они очень не хотят делать. Об этом неоднократно повторяли у Байдена ключевую задачу, чтобы США не стали участником этой войны.

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"Сами же российские пропагандисты запутались в своих версиях. Ранее они в один голос кричали о том, что в Украине воюют войска НАТО, а россияне умирают здесь, чтобы не допустить границ НАТО ближе", – напоминает политолог.

Теперь они кричат, что война в Украине – превентивный удар, но раз уж США являются стороной конфликта, то уже США угрожают существованию россии и, как следствие, они могут позволить себе использование ядерного оружия.

– говорит он.

Постепенно, по мнению Андрея Вигиринского, русские формируют легенду, которая может стать объяснением такого удара.

Андрей Вигиринский о ядерном шантаже и давлении со стороны россии: смотрите видео

"Итак, будет ли уничтожение черноморского флота тогда равноценным – очевидно, что нет", – предполагает политолог.

Для Украины разрушение флота способствовало бы более легкой деоккупации Крыма, но при определенных условиях. Но это также не сняло бы ядерную угрозу,

– говорит специалист.

Это наиболее артикулированная версия, мы больше и не узнаем – надо понимать, что США достаточно широко очертили спектр объектов, которые могут быть уничтожены.

Ядерное оружие на балансе россии – что мы знаем об арсенале врага

Россия имеет более 1900 тактических ядерных боеголовок – от крылатых ракет до ядерных торпед, гравитационных бомб и баллистических ракет средней дальности.

Кроме того, у россии также есть атомное оружие меньшей мощности для использования на поле боя. Соединенные Штаты надеются, что первым признаком того, что страна-агрессор решила применить ядерное оружие в Украине, не будет грибовидное облако.

Заявления Белого дома указывают, что они полагаются на широкий набор инструментов для сбора разведывательных данных.

Но это очень сложно, поскольку у россии есть 23 различных системы вооружений двойного назначения, многие из которых она использует в Украине.