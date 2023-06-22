Уоллес вышел из борьбы за пост главы НАТО, – The Economist

До недавнего времени Бен Воллес надеялся, что сменит Йенса Столтенберга в должности генерального секретаря НАТО. Однако этого не произойдет.

Об этом лично заявил Уоллес. По его словам, Америка хочет, чтобы действующий глава НАТО остался в должности до следующего года.

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Уоллес не будет бороться за пост главы НАТО

Недавно Воллес надеялся, что сменит Йенса Столтенберга в должности генерального секретаря НАТО.

Этого не произойдет,

– заявил он изданию The Economist.

В издании отметили, что большой заслугой Воллеса является то, что Украина, несмотря на сопротивление некоторых представителей Белого дома, получила оружие еще до полномасштабного вторжения России.

Великобритания является вторым по величине поставщиком военной помощи Украине. "Слитые" документы Пентагона свидетельствуют о том, что в Украине находились 50 британских спецназовцев, а американских – всего 14.

В то же время всего этого оказалось недостаточно, чтобы заручиться поддержкой Америки для избрания на руководящий пост Уоллеса в НАТО.

"Возможно, они хотели бы видеть на этом посту премьер-министра", – считает Уоллес.

Он подчеркнул, что кто бы ни получил эту должность, ему придется иметь дело со многими нерешенными вопросами в НАТО.

Будущий преемник Столтенберга должен будет угодить и Макрону, и Байдену,

– добавил Уоллес.

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