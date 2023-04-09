Умер последний прокурор Нюрнбергского процесса Бенджамин Ференц

7 апреля умер последний прокурор Нюрнбергского процесса в Германии Бенджамин Ференц. Ему было 103 года.

Бенджамин Ференц был прокурором в Нюрнберге в 27-летнем возрасте. Он являлся последним живым прокурором судебного процесса над нацистами.

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Что известно о смерти Ференца

Бенджамин Ференц умер 7 апреля в интернате Бойнтон-Бич, штат Флорида. О его смерти сообщил сын Дон, однако причину не назвал.

Биография Ференца

Ференц представлял трибуналу США дело против 22 руководителей мобильных нацистских подразделений Einsatzgruppen, совершавших убийства в Восточной Европе во время Второй мировой войны. Все 22 обвиняемых были осуждены, четверо из них казнены.

Окончил Гарвардскую школу права, где изучал военные преступления. В середине Второй мировой войны вступил в армию США и был направлен в следственный отдел, собиравший доказательства преступлений нацистов.

Ференц обнаружил в документах министерства иностранных дел нацистов сверхсекретные отчеты Einsatzgruppen, в которых подробно описаны города, по которым проходили отряды убийц. В частности, там была депеша из Киева, в которой говорилось о 34 евреях, включая женщин и детей.

Благодаря Ференцу расследование дела Einsatzgruppen было завершено и нацистские преступники были привлечены к ответственности.

Умерла самая старая в мире женщина

Недавно в возрасте 128 лет умерла женщина, которую считали старейшей в мире. Родом она была из Южно-Африканской Республики. Мазибуко застала три столетия: 19, 20 и 21. Умерла она в своем доме – женщина простилась с жизнью из-за инсульта.

Отметим, что факт долголетия Мазибуко не подтвержден. После многих проверок и поисков якобы не удалось установить, кто же самый старший. Хотя были все основания считать, что это – Мазибуко.