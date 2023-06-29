Лед вроде бы начинает скрещивать: как в Израиле отреагировали на критику относительно связей с МИД России

На днях на странице украинского посольства в Израиле появился текст о том, что израильское правительство "избрало путь тесного сотрудничества с Россией". На это отреагировало немало местных СМИ, что заставило израильских политиков пересмотреть свою позицию относительно войны в Украине.

Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер. Он подчеркнул, не исключение, что премьер Беньямин Нетаньяху в скором времени может посетить Киев и встретиться с Владимиром Зеленским.

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Какие первые сдвиги

До этого Израиль держал свой нейтралитет. Опираясь на сообщение посольства, за прошедшие полтора года почти отсутствовала гуманитарная поддержка Украины. Впрочем, 28 июня в Израиле состоялась специальная комиссия, где это наконец-то обсудилось. По словам Цви Зильбера, местные чиновники обсудили и вопрос переоценки своей политики относительно войны России в Украине.

"Министр юстиции Израиля Гидеон Саар сказал, что война в Украине – главное событие в рамках международного сообщества. Израиль находится вне игры в глазах Запада и требуется переоценка политики в рамках войны. В свою очередь депутат Кнессета Зеэв Элькин, который ездил в Украину, подчеркнул, что Израиль заплатит определенную сумму и она будет еще больше, если страна сохранит свой нейтралитет", – отметил журналист.

Важно, что во время этого заседания был назван главный виновник войны – Россия. А представители израильского МИДа впервые публично заявили, что порекомендуют Нетаньяху встретиться с Зеленским.

Цви Зильбер о сдвиге израильской политики в отношении Украины: смотреть видео

Когда Нетаньяху может быть в Украине

Израильский журналист предположил, что Нетаньяху может положительно оценить предложение посетить Киев и его встреча с Владимиром Зеленским вполне реальна. Впрочем, сначала он может встретиться с президентом Молдовы Майей Санду, приглашение от которой "уже лежит в его кармане".

Сроки мы не знаем. Произошел ли сдвиг в отношении Нетаньяху – возможно. Они сейчас пытаются замаскировать произошедший скандал, потому что все СМИ об этом написали. Понятно, что это сильно сказывается на израильской репутации и самому Нетаньяху как внутри страны, так и за рубежом,

– добавил Цви Зильбер.

О чем говорилось в заявлении украинского посольства: основное