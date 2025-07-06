В Киеве мужчина праздновал регистрацию Bentley Bentayga и разбил его вдребезги, – СМИ

Владелец суперлюксового внедорожника Bentley Bentayga разбил его на второй день после покупки. В СМИ отмечают, что он был в состоянии алкогольного опьянения, празднуя покупку.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Телеграф".

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ДТП с люксовым внедорожником в Киеве

В СМИ сообщают, что ДТП произошло в ночь на 6 июля на Жуковом острове после 23:00. По словам собеседников издания, двое мужчин праздновали покупку в пляжном клубе Mayachok.

Празднование, судя по всему, удалось на славу, потому что, по словам очевидца, мужчины сели за руль, предварительно, в состоянии очень сильного алкогольного опьянения. Вместе с ними в машине находились девушки и собачка. Поездка в нетрезвом состоянии длилась недолго и закончилась в кювете,

– пишут в "Телеграфе".

ДТП с Bentley Bentayga в Киеве: смотрите фото "Телеграф"

Информатор отметил, что водитель не справился с управлением, снес трухлявое дерево и перевернулся. К счастью, никто не получил тяжелые ранения. "Чего не скажешь об автомобиле – на нем не осталось живого места. И это только через день после регистрации", – отметили СМИ.

Обратите внимание! Bentley Bentayga – это среднеразмерный кроссовер сегмента "суперлюкс", выпускаемый британской компанией Bentley Motors с 2015 года, а в Украине его стоимость стартует от 17 миллионов гривен за базовую комплектацию.

"Регистрация, кстати, настолько свежая, что госномер даже еще не бьется по базам", – подчеркнул "Телеграф".