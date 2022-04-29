Бензин не появится, даже если литр будет стоить 100 гривен, – Куюн

Частным компаниям не выгодно возить бензин и продавать людям. Поскольку прекратили снабжение по железной дороге и стали использовать самый дорогой способ доставки – автомобильный.

Об этом в эфире 24 каналу сказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн. Он отметил, что такая новая логистика вытесняет ресурсы, которые имеют автозаправочные станции.

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"Они посчитали, что возить нет смысла или он небольшой. Кто-то привез, но в большинстве своем люди воздержались и не завозили. Поэтому рынок за это время уменьшился", – сказал Куюн.

Нет минимальной рентабельности

По словам эксперта, правительство не намерено полностью отпускать цену на топливо. Есть опасения, что цена взлетит, но это тоже не решит проблему со снабжением.

Даже если поставить 100 гривен за литр, бензин не появится. Его просто нет. Его никто не привез. Если бы 100 гривен поставили, в начале месяца, то он бы сегодня был, но сейчас ситуация требует времени,

– сказал Куюн.

Он добавил, что цена сейчас ничего не решит – хоть бензин будет, но его все равно никто не будет покупать, потому что очень дорого. Куюн отметил, что Кабмин может склоняться к мнению о корректировке формулы. То есть заложить больше затрат на логистику и сделать это снабжение с минимальной рентабельностью. Также есть план правительства о помощи рынку транспорта в переговорах с европейскими коллегами.

"Сегодня оптовые партии, если мы покупаем бензовоз дизельного топлива, то он будет стоить 44 гривны за литр, а разрешенная правительством цена – 40,5 гривен. То есть покупаешь бензовоз за 46, еще 2 гривны – твои расходы на сбыт", – пояснил Куюн.

Заметьте – Куюн о ситуации с топливом: смотрите видео

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