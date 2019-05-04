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      Бензовоз с 40 тоннами топлива перевернулся на Прикарпатье: фото

      72 Читати новину українською
      На Ивано-Франковщине перевернулся бензовоз с 38 тоннами горючего
      На Ивано-Франковщине перевернулся бензовоз с 38 тоннами горючего / Screenshot

      На Ивано-Франковщине в поселке Отиния Коломыйского района перевернулся бензовоз с 38 тоннами горючего. В результате инцидента водителя зажало в кабине и вызволять его пришлось спасателям.

      Сейчас мужчина в больнице, сообщает ГСЧС.

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      Часть топлива вылилась на дорогу из двух секций цистерны. По словам спасателей, это примерно 13 метров кубических топлива (это примерно 4,5 тонны).

      Чтобы избежать возгорания, пожарные создали пенную подушку. Остальное топливо они перекачают в другую цистерну, которую специально доставили к месту инцидента.

      Предварительная причина аварии – водитель не справился с управлением.

      На Івано-Франківщині у селищі Отинія Коломийського району перекинувся бензовоз з 38 тоннами пального.
      Бензовоз "ДАФ" перевернулся на левый бок

      На Івано-Франківщині у селищі Отинія Коломийського району перекинувся бензовоз з 38 тоннами пального.
      Вероятно, водитель не справился с управлением

      На Івано-Франківщині у селищі Отинія Коломийського району перекинувся бензовоз з 38 тоннами пального.
      Вылилось 13 метров кубических горючего

      На Івано-Франківщині у селищі Отинія Коломийського району перекинувся бензовоз з 38 тоннами пального.
      Спасатели смогли избежать пожара, создав пенную подушку

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины ГСЧС Аварии и ДТП Новости Ивано-Франковска
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