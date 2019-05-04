Бензовоз с 40 тоннами топлива перевернулся на Прикарпатье: фото

На Ивано-Франковщине в поселке Отиния Коломыйского района перевернулся бензовоз с 38 тоннами горючего. В результате инцидента водителя зажало в кабине и вызволять его пришлось спасателям.

Сейчас мужчина в больнице, сообщает ГСЧС.

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Часть топлива вылилась на дорогу из двух секций цистерны. По словам спасателей, это примерно 13 метров кубических топлива (это примерно 4,5 тонны).

Чтобы избежать возгорания, пожарные создали пенную подушку. Остальное топливо они перекачают в другую цистерну, которую специально доставили к месту инцидента.

Предварительная причина аварии – водитель не справился с управлением.



Бензовоз "ДАФ" перевернулся на левый бок



Вероятно, водитель не справился с управлением



Вылилось 13 метров кубических горючего



Спасатели смогли избежать пожара, создав пенную подушку