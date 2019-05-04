Бензовоз із 40 тоннами пального перекинувся на Прикарпатті: фото
На Івано-Франківщині у селищі Отинія Коломийського району перекинувся бензовоз з 38 тоннами пального. Внаслідок інциденту водія затиснуло у кабіні і визволяти його довелось рятувальникам.
Наразі чоловік у лікарні, повідомляє ДСНС.
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Частина пального вилилась на дорогу з двох секцій цистерни. За словами рятувальників, витекло 13 метрів кубічних пального (це приблизно 4,5 тонни).
Аби уникнути займання, пожежники створили пінну подушку. Решту палива вони перекачають в іншу цистерну, яку спеціально доправили до місця інциденту.
Попередня причина аварії – водій не впорався із керуванням.
Бензовоз "ДАФ" перекинувся на лівий бік
Ймовірно, водій не впорався із керуванням
Вилилося 13 метрів кубічних пального
Але рятувальники змогли уникнути пожежі, створивши пінну подушку