СМИ распространили фото, где Бербок "убегает" от Шольца: глава МИД Германии прояснила ситуацию

Немецкие СМИ распространили фото, где Анналена Бербок якобы убегает от канцлера Германии Олафа Шольца. Сама глава МИД Германии объяснила, что кадр неправильно растолковали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Bild и комментарий Анналены Бербок для телеканала ZDF.

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Что писали немецкие СМИ о фото Бербок и Шольца

Журналисты Bild в своем материале предположили, что на кадре, где Анналена Бербок якобы убегает от Олафа Шольца, а тот тянется за ней рукой, пытаясь остановить, якобы символизирует ухудшение отношений между канцлером и главой МИД страны.

В издании отметили, что Бербок якобы отказывается делать фото с Шольцом, поскольку тот блокирует предоставление Украине военной помощи на сумму в 3 миллиарда евро.

Другие немецкие СМИ писали, что Шольц якобы соглашается на помощь Украине, но при условии отмены долгового режима, чтобы получить дополнительные заимствования. Против этого выступила сама Бербок.

Как объяснила кадр министр иностранных дел Германии

В конце концов Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF отрицала, что отвернулась от Шольца, когда он потянулся за ней рукой. Глава немецкого МИД объяснила, это был "моментальный снимок", и она просто не видела движений канцлера.

Это скорее символизирует то время, в котором мы живем, когда моментальные снимки создают впечатление того, что на самом деле не происходит. И с этого фото делается вывод, что я не подаю руку, хотя, как видно на фото, я даже не заметила, что происходит позади меня, потому что, как и у каждого человека, у меня нет глаз на затылке,

– сказала Бербок.

Немецкий министр также вспомнила случай с другим фото, по которой говорили, что Шольц якобы не захотел подать ей руку, когда они впервые увиделись во время заседания правительства. На самом деле журналисты были только на самом заседании, а перед этим Бербок и Шольц уже виделись и успели поздороваться.