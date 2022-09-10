Бербок напугана увиденным в Украине и пообещала помощь в разминировании

Хотя многие территории Украины уже освобождены, они остаются опасными даже без российских танков. Ведь оккупанты всегда при отступлении оставляют очень много мин.

Такие действия российской армии очень шокировали федеральное министра иностранных дел Германии Анналену Бербок. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ее совместную пресс-конференцию с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

В этот день В Киев снова приехала глава немецкого МИД

Россияне минировали даже игрушки

Немка акцентировала, что она была шокирована увиденным. Ведь даже в пригороде Киева остается высокий уровень опасности.

Эти места, эти территории были очень сильно заминированы. Там растут поля, но все улицы, все грунтованные дороги заминированы. В заминированной стране не может работать восстановление. Поэтому, кроме поставки оружия, мы хотим оказывать вам помощь в разминировании,

– сказала глава МИД Германии.

Она подчеркнула, что россияне также сознательно закладывали мины для убийства детей. Ведь после деоккупации Киевской области нередко находили взрывные устройства даже в игрушках.

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