Встреча продолжалась около 2,5 часов. Бербок заявила, что Германия уверена в важности нормандского формата. Он поможет сделать шаги вперед по вопросам реализации минских договоренностей и урегулированию конфликта на Донбассе.

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Тем временем Лавров цинично заявил, что России – не главное, "когда встречаться". Страну-агрессора вроде бы больше интересует, "зачем встречаться".

Лавров также снова повторил один из самых популярных тезисов российских пропагандистов. Он заявил, что украинская сторона вроде бы ничего не сделала для выполнения решений, принятых во время саммита "нормандской четверки" в 2019 году.

Примите во внимание! Именно Россия блокирует нормандский формат. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что украинская сторона вместе с партнерами работает над тем, чтобы вернуть Россию за стол переговоров.

Визит Бербок в Киев

Бербок 17 января прибыла в Киев. Там политик встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

Приоритетной темой разговора стала ситуация безопасности вокруг Украины.

Зеленский и Бербок выразили надежду, что скоро смогут начать организацию очередного саммита в нормандском формате.

Немецкая политик пообещала, что ее страна сделает все для перезапуска нормандского формата.

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