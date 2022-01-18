Зустріч тривала близько 2,5 годин. Бербок заявила, що Німеччина переконана у важливості нормандського формату. Він допоможе зробити кроки вперед у питаннях реалізації мінських домовленостей та врегулюванні конфлікту на Донбасі.

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Тим часом Лавров цинічно заявив, що Росії – не головне, "коли зустрічатися". Країну-агресорку начебто більше цікавить, "навіщо зустрічатися".

Лавров також знову повторив одну з найпопулярніших тез російських пропагандистів. Він заявив, що українська сторона нібито нічого не зробила для виконання рішень, ухвалених під час саміту "нормандської четвірки" у 2019 році.

Зауважте! Саме Росія блокує нормандський формат. Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що українська сторона разом з партнерами працює над тим, щоб повернути Росію за стіл переговорів.

Візит Бербок до Києва

Бербок 17 січня прибула до Києва. Там політикиня зустрілася з президентом Володимиром Зеленським.

Пріоритетною темою розмови стала безпекова ситуація навколо України.

Зеленський та Бербок висловили сподівання, що невдовзі зможуть почати організацію чергового саміту в нормандському форматі.

Німецька політикиня пообіцяла, що її країна зробить усе для перезапуску нормандського формату.

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