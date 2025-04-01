В Киев прибыла глава МИД Германии Бербок, она объявила о новой помощи Украине
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 1 апреля прибыла в Украину с необъявленным визитом, во время которого обсудят шаги Украины на пути к членству в ЕС.
- Германия объявила о дополнительных 130 миллионов евро гуманитарной помощи Украине.
Во вторник, 1 апреля, в Киев с необъявленным визитом прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Вероятно, это ее последняя поездка в Украину за время пребывания в должности.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на немецкое издание BILD і МИД Германии. Бербок встретили украинский коллега Андрей Сибига и немецкий посол в Украине Мартин Егер.
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Бербок приехала в Киев
В украинской столице министр встретится с политиками и общественностью. В частности, они обсудят шаги, которые Украина делает на пути к членству в ЕС несмотря на российскую войну.
Бербок заверила, что Германия не оставит на произвол судьбы "своего европейского соседа" – украинский народ. Ведь в связи с "безвыходной ситуацией" между США и Россией европейцы, мол, должны показать поддержку Украины.
Кроме того, Германия выделит дополнительные 130 миллионов евро на гуманитарные нужды и стабилизационные меры в Украине.
Решение нынешних и будущих правящих партий предоставить дополнительные 3 миллиарда евро на краткосрочную поддержку Украины и выделить еще 8,25 миллиарда евро на военную поддержку до 2029 года является выражением этой твердой межпартийной солидарности и сплоченности,
– отметила Бербок.
Напомним, 1 апреля в Киев также приехал глава МИД Литвы Кястусис Будрис, чтобы "выразить непоколебимую поддержку отважному украинскому народу". Об этом политик написал в Х.