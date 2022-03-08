"Бердянск – это Украина": жители города бесстрашно выступили против оккупантов

Россияне ворвались в Бердянск Запорожской области. Но люди этому не только не рады, как, вероятно, орда рассчитывала, но и вышли на проукраинский митинг.

Смело и бесстрашно – просто под дулами автоматов захватчиков. С городом не было некоторое время связи, но когда ее восстановили – картинку вся Украина увидела очень показательную.

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Украинский митинг в Бердянске: люди вышли с флагами и пели гимн

Люди бесстрашно пели гимн Украины и держали в руках национальные флаги. Вооруженные военнослужащие вражеской армии только и могли наблюдать "теплый прием".

Также местные отказались брать "гуманитарку" из рук оккупантов, и те были вынуждены грузить ее обратно в машину.

Митинг в Бердянске 7 марта – смотрите видео:

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