Бердянск временно оккупировали российские военные

Российские военные оккупировали Бердянский район. Вражескую технику заметили уже в разных общинах.

Какова ситуация в Бердянске

В общинах периодически появляются проблемы со связью. Часть коммунальных служб работает, в то же время городской транспорт остановился.

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С вечера местные жители Осипенковской общины сообщали о рейдах оккупантов по домам в поисках телефонов.

Во время операции по захвату города погиб один мужчина, а еще один – пострадал. Оба – охранники предприятия "Бердянские жатки".

Бердянский отдел полиции расформировали. Городская власть отказалась от сотрудничества с оккупантами,

– рассказали в ОГА.

В течение ночи местные жители фиксировали перемещение вражеской техники по городу. Утром в Осипенковской общине также началось движение.

Отметим, советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович объяснил, что врагу удалось временно оккупировать Бердянск, поскольку там не было наших военных. Город захватила российская группировка, которая шла из Мелитополя на Мариуполь.

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