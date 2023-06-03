Дырявая ПВО в действии: появились спутниковые фото последствий прилетов по порту Бердянска

Во временно оккупированном Бердянске 2 и 3 июня раздавались взрывы. Россияне спешат заявлять о том, что якобы их ПВО сбила все цели, однако спутниковые снимки говорят совсем о другом.

Спутниковые снимки бердянского порта опубликовал OSINT-специалист Бенджамин Питтер. Он сравнил спутниковые снимки территории за 31 мая и 3 июня и результат виден невооруженным глазом.

Обратите внимание Возле Мелитополя произошел взрыв на железной дороге, а в Бердянске снова прилетело в район порта

Последствия "горячего привета" оккупантам в Бердянске

Сколько бы россияне не рассказывали о своих печально известных ПВО, это отнюдь не меняет реальности. А реальность такова – в результате прямого попадания в районе порта уничтожены склады, которые россияне использовали в своих целях. То есть там по всей вероятности находились техника и/или личный состав.

Бенджамин Питтер утверждает, что "горячий привет" оккупантам в Бердянск доставили две британские дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые почти месяц есть у нас на вооружении.

А теперь взгляните сами. Вот спутниковые снимки района Бердянского порта 31 мая 2023 года, где почти все пока целое.



Порт временно оккупированного Бердянска до прилета / Скриншот

А вот уже снимок за 3 июня – здесь отчетливо видны разрушенные складские помещения.



Порт временно оккупированного Бердянска по прилету / Скриншот

Взрывы во временно оккупированном Бердянске

Местные жители сообщили, что 2 июня мощные взрывы раздавались в районе местного порта. В городе был густой столб черного дыма.

Впоследствии Бердянская городская военная администрация подтвердила прилеты. По ее данным, из их порта бежали корабли, недавно зашедшие для похищения украинских зерновых и металлолома.

Впоследствии российские СМИ заявили, что в порт отправились 6 машин скорой. Позже Бердянская городская военная администрация подтвердила, что в результате удара в городе пополнились списки 200-х и 300-х оккупантов. Их количество по состоянию на вечер 2 июня еще уточняли.

Также взрывы раздавались и 3 июня. Последствия пока неизвестны, но россияне снова говорят о якобы работе ПВО.