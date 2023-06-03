Супутникові знімки бердянського порту опублікував OSINT-фахівець Бенджамін Піттер. Він порівняв супутникові знімки території за 31 травня та 3 червня і результат видно неозброєним оком.

Зверніть увагу Біля Мелітополя стався вибух на залізниці, а в Бердянську знову прилетіло в району порту

Наслідки "гарячого привіту" окупантам у Бердянську

Скільки б росіяни не розповідали про свої сумнозвісну ППО, це аж ніяк не змінює реальності. А реальність така – унаслідок прямого влучання в районі порту знищені склади, які росіяни використовували у своїх цілях. Тобто там цілком ймовірно перебували техніка та/або особовий склад.

Бенджамін Піттер стверджує, що "гарячий привіт" окупантам у Бердянськ доставили 2 британські далекобійні ракети Storm Shadow, які майже місяць є у нас на озброєнні.

А тепер погляньте самі. Ось супутникові знімки району бердянського порту 31 травня 2023 року, де майже все поки що ціле.



Порт тимчасово окупованого Бердянська до прильоту / Скриншот

А ось уже знімок за 3 червня – тут чітко видно зруйновані складські приміщення.



Порт тимчасово окупованого Бердянська після прильоту / Скриншот

Вибухи у тимчасово окупованому Бердянську

Місцеві мешканці повідомили, що 2 червня потужні вибухи лунали в районі місцевого порту. У місті був густий стовп чорного диму.

Згодом Бердянська міська військова адміністрація підтвердила прильоти. За її даними, з їхнього порту тікали кораблі, які нещодавно зайшли для викрадення українських зернових та металобрухту.

Згодом російські ЗМІ заявили, що до порту вирушили аж 6 машин швидкої. Пізніше Бердянська міська військова адміністрація підтвердила, що в результаті удару в місті поповнилися списки 200-х і 300-х окупантів. Їхню кількість, станом на вечір 2 червня, ще уточнювали.

Також вибухи лунали і 3 червня. Наслідки поки що невідомі, але росіяни знову говорять про нібито роботу ППО.