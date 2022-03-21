В Бердянск прибыл российский десантный корабль с военной техникой

Российский десантный корабль "Орск" прибыл в порт украинского города Бердянск, временно оккупированный врагом. Корабль доставил российскую технику.

Десантный корабль привез бронетранспортеры

Соответствующая информация появилась в российских СМИ. Сообщается о заходе в порт Бердянска большого десантного корабля Черноморского флота "Орск".

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Речь идет о том, что это первый боевой корабль России, зашедший в порт Бердянска. Корабль доставил военную технику российской армии.

Согласно сообщению, десантный корабль привез бронетранспортеры. Они словно выстраиваются в колонну и выдвигаются к местам дислокации российских оккупантов.

Российские СМИ пишут, что "Орск" – не единственный боевой корабль, который участвует в "операции". Сообщается о десяти больших десантных кораблях.

Следует отметить, что Украина временно потеряла выход к Азовскому морю.

Оккупанты используют и Черное море, откуда осуществили обстрел Одесской области. Также враг заминировал Черное море.

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