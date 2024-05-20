Оккупанты это замалчивают: в порту Бердянска взбунтовались работники
Украинцы, которые находятся в оккупации, не могут мириться с беззаконием преступной власти. Так работники Бердянского порта объявили забастовку и не вышли на работу. Причина в том, что им не выплачивают зарплату.
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что людям не выдают денег в течение двух месяцев. К тому же эта ситуация помогла выяснить, что порт в Бердянске работал достаточно активно.
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Что показала ситуация с протестом
В оккупированном Бердянске есть много людей, которые поддерживают забастовку рабочих. Именно от них удалось узнать, что до сих пор порт полноценно работал. Теперь работники выходят на работу, но в знак протеста ничего не делают.
Оккупационная власть все умалчивает. Хотя такие бунты были и в Мариуполе. Обычно, эти вопросы решают так: приезжает человек с деньгами и раздает их людям. Тогда все снова начинают работать,
– рассказал Петр Андрющенко.
Украинцы рассказали, что, к сожалению, есть много коллаборантов, которые согласились сотрудничать с россиянами. Поэтому не известно, чем закончится забастовка. Но однозначно эта ситуация поможет обратить большее внимание на то, что происходит в порту Бердянска.
Уже известно, что удалось найти стоянку россиян и оставить им "подарки", на которые они соблазнились. Теперь остается ждать информации от российской стороны о новых потерях.
Что происходит в Бердянске: актуальные новости
- О том, что порт в оккупированном городе до сих пор работает, стало известно из-за забастовки рабочих. Они отказались работать, потому что им уже 2 месяца не выплачивают зарплату. В основном бастуют коллаборанты. Но, как правило, такие протесты заканчиваются тем, что людям все-таки выплачивают деньги.
- Ранее в курортном городке отдыхали множество туристов. Но теперь город превратился в милитаризованную зону: вокруг РЭБ, ПВО, российские военные. Несмотря на это, оккупанты убеждают, что летом ожидают полмиллиона отдыхающих. Вероятно, этих людей завезут сами россияне для картинки.
- Оккупанты не смогли полноценно запустить экономику, торговлю, производство. Теперь они не знают, откуда брать деньги и решили национализировать жилье украинцев. То есть имущество у людей фактически забирают, а никакие законы не действуют. Изъять жилье могут даже у горожан, которые до сих пор остаются в Бердянске.