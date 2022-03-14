В Бердянске оккупанты арестовали и похитили священника ПЦУ

14 марта 2022 , 10:53
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Источник:

Укрінформ

14 марта неизвестные ворвались в дом священника ПЦУ Олега Николаева из оккупированного Бердянска. Они провели в доме обыск, а его арестовали и вывезли в неизвестном направлении.

Верующие сообщили, что утром 14 марта здание священника оцепили люди с автоматами.

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Они провели обыск, но ничего не нашли, поэтому просто арестовали отца Олега и вывезли в неизвестном направлении.

Его жене Юлии, которая имеет орфанную болезнь и постоянно нуждается в терапии, приказали не выходить из дома.

Выяснилось, что священник и его супруга ранее получали угрозы на мобильный телефон. Отец Олег опубликовал скрин с перепиской с врагом на своей странице в фейсбуке.


Скриншот сообщений священнику Олегу из оккупированного Бердянска

К слову, в Бердянске журналистов под дулами автоматов заставляют транслировать по радио российскую пропаганду. Таким образом, оккупант хочет распространить дезинформацию и вызвать панику среди населения.
Автор: Марія Бондар