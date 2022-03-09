В Бердянске оккупанты распространяют фейки об украинской власти
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Оккупанты в дальнейшем распространяют фейки об украинской власти. Сейчас пропагандисты пытаются сделать это в Бердянске.
Таким образом оккупанты пытаются посеять панику среди населения. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ 9 марта.
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В Бердянске враг начал распространять пропагандистские материалы направленные на дискредитацию военно-политического руководства нашего государства,
– говорится в сообщении.
К слову, оккупанты распространяют много фейков еще с начала войны. В частности, недавно украинцев предостерегали от возможного фейка о "капитуляции" Украины.
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