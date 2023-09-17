На переходе в Бердянске оккупанты сбили 2 человек: пропагандисты умалчивают гибель женщины

Российские захватчики 16 сентября сбили на переходе двух человек во временно оккупированном Бердянске. Женщина скончалась. Теперь пропагандисты пытаются умалчивать об этом.

Российские военные летели на большой скорости. На пешеходном переходе в районе автовокзала оккупанты сбили женщину 1965 года рождения и, вероятно, ее сына. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, пишет 24 Канал.

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Оккупанты сбили людей и скрылись

В сети обнародовали ужасающие кадры с места трагедии. Однако по этическим соображениям мы не можем их показать.

Местные рассказали, что женщина с сыном переходили дорогу на зеленый, а оккупанты с утра на скорости гоняли по городу.

Бердянцы сообщают, что сбившие двух человек военные сняли номера с автомобиля и со временем уехали с места аварии. Захватчики пытаются замолчать трагедию,

– отметили в телеграм-канале "Бердянск сейчас".

Также местные отметили, что это уже далеко не первый случай, когда оккупанты пытаются скрыть все.

Они никогда не пишут, когда виноват кто-то из них, они не писали как "Панцирь" снес легковушку на Пролетарском, они не писали, как Урал снес "Жигули" на Фестивальной,

– подчеркнули в сети.

Захватчики переехали женщину в Луганске

Во временно оккупированном Луганске 12 сентября также произошло ужасное ДТП. Российские захватчики на бензовозе переехали женщину на пешеходном переходе. После этого водитель даже не остановился. Как сообщили в сети, женщина погибла на месте.