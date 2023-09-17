Російські військові летіли на великівй швидкості. На пішохідному переході в районі автовокзалу окупанти збили жінку 1965 року народження і, ймовірно, її сина. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, пише 24 Канал.

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Окупанти збили людей і втекли

У мережі оприлюднили жахливі кадри з місця трагедії. Однак, з етичних міркувань ми не можемо їх показати.

Місцеві розповіли, що жінка з сином переходили дорогу на зелений, а окупанти від ранку на швидості ганяли містом.

Бердянці повідомляють, що військові, які збили двох людей, зняли номери з автівки та з часом поїхали з місця аварії. Загарбники намагаються замовчати трагедію,

– зазначили в телеграм-каналі "Бердянськ сьогодні".

Також місцеві зауважили, що це вже далеко не перший випадок, коли окупанти намагаються приховати все.

Вони ніколи не пишуть, коли винен хтось із них, вони не писали як "Панцир" зніс легковик на Пролетарському, вони не писали, як Урал зніс "Жигулі" на Фестивальній,

– підкреслили у мережі.

Загарбники переїхали жінку в Луганську

У тимчасово окупованому Луганську 12 вересня також сталася жахлива ДТП. Російські загарбники на бензовозі переїхали жінку на пішохідному переході. Після цього водій навіть не зупинився. Як повідомили у мережі, жінка загинула на місці.