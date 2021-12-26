В Бердянске подрались два депутата, которые не поделили дорогу

В Бердянске 25 декабря подрались депутаты городского и районного советов. Один из них был водителем авто, а другой – пассажиром другой машины. Инцидент произошел на улице волонтеров.

Полиция отмечает, что 46-летний депутат несколько раз ударил по голове на три года младшего коллегу. Таким образом мужчины решали, у кого преимущество на дороге.

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Чем закончился спор депутатов

Полицейские сообщают, что пострадавший с травмами лица обратился в Бердянскую городскую больницу.

В то же время полиция открыла уголовное дело по статье об умышленном легком телесном повреждении. Назначили соответствующие судебно-медицинские экспертизы.

Какой будет окончательная правовая квалификация дела определят после результатов экспертиз.

Драки с участием депутатов в Украине

Каратист Станислав Горуна, который также является депутатом Львовского районного совета подрался в зале заседаний с еще одним депутатом Богданом Федуном от ВО "Свобода". Двое мужчин схватили друг друга за одежду. После этого Федун пытался головой ударить в лицо Горуну, но каратист отклонился от удара. А уже тогда повалил "свободовца" на пол.

В пригороде Одессы 6 ноября неизвестные люди остановили автомобиль, в котором ехали депутат с женой. Они напали на них и избили. Депутат был в тяжелом состоянии в больнице.

Близкий к нардепу Юрию Корявченкову (Юзик из 95-квартала) глава фракции "Слуга народа" в Криворожском райсовете Александр Фастовец устроил массовую драку, чтобы сорвать сессию.

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