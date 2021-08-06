Потерял сознание на глазах у прохожих: в Бердянске внезапно умер молодой человек

В курортном Бердянске 25-летний мужчина скоропостижно скончался посреди улицы. У него резко ухудшилось самочувствие, после этого он упал на глазах у напуганных прохожих.

На место происшествия оперативно прибыли медики, которые боролись за жизнь молодого человека. Однако спасти его не удалось. Трагический инцидент произошел около 14 часов на улице Горького в центре города.

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В Бердянске скоропостижно скончался мужчина

Очевидцы рассказывают, что 25-летний мужчина прогуливался вдоль набережной в центре курортного Бердянска.

У него внезапно ухудшилось самочувствие и после этого он потерял сознание и через некоторое время умер.

В полиции подтвердили факт гибели молодого человека. Сейчас правоохранители устанавливают личность покойного и причины смерти.

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