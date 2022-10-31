В Бердянске рядом с домом взорвали оккупационного "заместителя мэра", – росСМИ

Во временно оккупированном Бердянске снова громко. По словам местных жителей, вечером 31 октября в городе прогремел взрыв.

В Запорожской области якобы взорвали "оккупационного заместителя мэра Бердянска" Павла Ищука. Об этом сообщили российские СМИ.

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Что же произошло в Бердянске

По данным росСМИ, в Бердянске возле одного из жилых домов 31 октября якобы сработало взрывное устройство. Якобы оно было начинено металлическими шариками или гвоздями.

Вражеские СМИ и телеграм-каналы распространяют информацию, что в результате взрыва пострадал так называемый "первый заместитель мэра по внешней политике и массовым коммуникациям" Павел Ищук. Его якобы доставили в больницу в тяжелом состоянии.



Коллаборант Павел Ищук / Фото из телеграм-каналов

Павел Ищук – коллаборант. В июне его объявили в международный розыск . Предателю грозит от 5 до 10 лет тюрьмы. Кстати, Павел Ищук есть в базе "Миротворца" . В частности, через сотрудничество с российским агрессором.

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Что известно о взрыве в Бердянске

Местные жители сообщили о взрывах в Бердянске около 17:30 31 октября. Звуки слышал весь город.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что по предварительным данным, на улице Земской взорвалась газовая труба.

Есть информация о пострадавших,

– отметил Федоров.

По словам местных, пострадал по меньшей мере один человек.