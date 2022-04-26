В Бердянске враг захватил 2 медучреждения: в одном из них назначили руководить коллаборанта
Источник:Запорожская ОВА
Враг захватил два медицинских учреждения в Бердянске Запорожской области. А главой городского департамента здравоохранения назначили предателя украинского народа – Николая Мирошниченко.
Отмечается, что руководителем одного из захваченных медучреждений стал коллаборант. Об этом сообщили в телеграм-канале Запорожской областной военной администрации.
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По данным Запорожской ОВА, Николай Мирошниченко недавно занимался волонтерством и помогал эвакуироваться из серой зоны АТО/ООС. А уже сегодня его назначили главой городского департамента здравоохранения на оккупированных территориях Запорожья.
Еще один случай государственной измены зафиксировали в Херсонской области. Там СБУ разоблачила депутата одного из местных советов. Мужчина помогал русским воинам расселяться во временно оккупированном Херсоне.
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