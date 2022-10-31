Снова начудили оккупанты: в Бердянске раздался сильный взрыв

Жители временно оккупированного Бердянска сообщили о сильном взрыве 31 октября. Звуки слышал весь город.

В Бердянске раздался сильный взрыв

Пока что конкретной информации о взрывах и пострадавших нет. Впрочем, мэр Иван Федоров заявил, что взрыв был.

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Бердянцы сообщают о взрыве, который слышал весь город. Есть информация о пострадавших,

– написал он.

По предварительной информации, на улице Земской взорвалась газовая труба после недавнего подключения оккупантами голубого топлива.

В местных телеграм-каналах пишут, что взрыв был такой силы, что его слышали почти во всех микрорайонах города. Кроме того, предварительно пострадал по меньшей мере один человек.

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Россия атаковала Запорожье ракетами около 8 часов утра 31 октября. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Повреждены объекты критической инфраструктуры. Из-за обстрелов был обесточен почти весь город – это более 200 000 абонентов.

Около 10 часов утра из-за российской атаки в Запорожской областной больнице исчез свет. Заведение пришлось перевести на аварийные системы питания.

Отметим, что всего в понедельник, 31 октября, захватчики выпустили по Украине более 50 ракет. К счастью, большинство из них, в том числе 44, наши воины уничтожили.

Однако часть вражеских снарядов повредили 18 объектов в десяти регионах Украины. В основном это энергетическая инфраструктура.

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