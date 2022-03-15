В Бердянске заблокированы автобусы для эвакуации, в том числе граждан Турции и Греции, – Верещук

Российские оккупанты продолжают нарушать любые договоренности. В Бердянске 15 марта остался заблокированным гуманитарный конвой.

Там находились автобусы для эвакуации людей из Мариуполя, в частности граждан Турции и Греции, не имеющих собственного транспорта. Об этом сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук на брифинге.

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Систематические нарушения со стороны оккупационных войск уже во второй раз не позволили вывезти гражданских из Богдановки, Новобогдановки и Бобрика Киевской области.

Завтра мы планируем продолжить работу гуманитарного коридора для Мариуполя, а также начать эвакуацию людей из Изюма,

– сказала министр.

Кроме этого, Ирина Верещук указала, что в связи с введением круглосуточного комендантского часа эвакуация в Киевской области 16 марта не будет проводиться.

Брифинг Ирины Верещук: смотрите видео