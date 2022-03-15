Там перебували автобуси для евакуації людей із Маріуполя, зокрема громадян Туреччини та Греції, які не мають власного транспорту. Про це повідомила глава Мінреінтеграції Ірина Верещук під час брифінгу.

Читайте також Російські ЗМІ атакують людей, які виїхали з Маріуполя, створюючи черговий фейк

Систематичні порушення з боку окупаційних військ вже вдруге не дозволили вивезти цивільних з Богданівки, Новобогданівки та Бобрика, що на Київщині.

Завтра ми плануємо продовжити роботу гуманітарного коридору для Маріуполя, а також розпочати евакуацію людей з міста Ізюм,

– сказала міністерка.

Окрім цього, Ірина Верещук вказала, що у зв'язку з введенням цілодобової комендантської години евакуація у Київській області 16 березня не проводитиметься.

Брифінг Ірини Верещук: дивіться відео