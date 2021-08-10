На берегу Азовского моря нашли причудливых созданий: фото
10 августа 2021 , 23:38Читати новину українською
Источник:Животный мир Украины
В Бердянске на берег из Азовского моря вынесло причудливых созданий. Однако, как выяснилось, это были мидии с яйцекладкой рапана.
В сети отметили, что этих хищных скальных улиток в Азовском море быть не должно. Поскольку водоем недостаточно соленый для их существования.
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Фотографиями находки поделилась Людмила Карпенко в фейсбук-сообществе "Животный мир Украины".
Будто диковинные зверюшки. Азовское море. Бердянск, Запорожская область 6 – 7 августа 2021 года,
– подписала фото женщина.
На берегу Азовского моря нашли причудливых созданий / Фото Людмилы Карпенко
- Из-за этого отдыхающие почти не купаются в Азовском море, лишь немногие заходят в воду да и то по колено.