Местные бросались на приезжих: на Киевском море произошла массовая драка
27 июля 2021 , 23:10Читати новину українською
Источник:полиция Киевской области
Массовой дракой закончился конфликт между двумя компаниями отдыхающих в селе Новые Петровцы на Киевском море. В ней участвовали около 10 мужчин.
Правоохранители узнали об инциденте от киевлянки, которая с друзьями приехала на Днепр отдыхать. Когда полицейские прибыли на место происшествия, драка уже закончилась. Мужчины разбирались между собой уже без применения силы.
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Все участники драки находились навеселе.
Что известно о драке на Киевском море
- Инцидент произошел 24 июля около полуночи на берегу Днепра.
- По словам киевлян, которые приехали в Новые Петровцы, компания местных жителей начала бросаться к ним в драку. Драка довольно быстро прекратилась.
- От помощи медиков все участники конфликта отказались. Впрочем, правоохранители открыли уголовное производство по нанесению легких телесных повреждений.
- Поскольку после инцидента киевляне решили поехать домой, полицейские сопроводили их на безопасное расстояние.
Правоохранители утверждают, что дело могут переквалифицировать, какие только получат медицинские справки о степени тяжести нанесенных потерпевшим телесных повреждений.
Досудебное расследование инцидента продолжается.