Местные бросались на приезжих: на Киевском море произошла массовая драка

Массовой дракой закончился конфликт между двумя компаниями отдыхающих в селе Новые Петровцы на Киевском море. В ней участвовали около 10 мужчин.

Правоохранители узнали об инциденте от киевлянки, которая с друзьями приехала на Днепр отдыхать. Когда полицейские прибыли на место происшествия, драка уже закончилась. Мужчины разбирались между собой уже без применения силы.

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Все участники драки находились навеселе.

Что известно о драке на Киевском море

Инцидент произошел 24 июля около полуночи на берегу Днепра.

По словам киевлян, которые приехали в Новые Петровцы, компания местных жителей начала бросаться к ним в драку. Драка довольно быстро прекратилась.

От помощи медиков все участники конфликта отказались. Впрочем, правоохранители открыли уголовное производство по нанесению легких телесных повреждений.

Поскольку после инцидента киевляне решили поехать домой, полицейские сопроводили их на безопасное расстояние.

Правоохранители утверждают, что дело могут переквалифицировать, какие только получат медицинские справки о степени тяжести нанесенных потерпевшим телесных повреждений.

Досудебное расследование инцидента продолжается.