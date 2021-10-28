Беременность 11-летней девочки на Закарпатье полиция открыла уголовное дело
Источник:"Укринформ"
На Закарпатье правоохранители открыли уголовное дело из-за беременности 11-летней девочки. Инцидент квалифицируют как изнасилование несовершеннолетней.
Следователи уже разговаривали с мамой беременной девочки. Об этом рассказала пресс-секретарь полиции Закарпатской области Анна Дан.
Обратите внимание Отец еще не знает: детали беременности 11-летней девочки на Закарпатье
Ищут отца ребенка
После публикации информации о беременности 11-летней девочки, правоохранители открыли уголовное производство.
По словам мамы, 11-летняя девочка забеременела тогда, когда находилась в Киеве. Поэтому правоохранители уверены, что отец ребенка не из Закарпатской области.
Следователи полиции уже имели беседу с девочкой и ее мамой, с их слов понятно, что это произошло за пределами области, когда ребенок находился в Киеве. Очевидно, отец ребенка не закарпатец,
– заявила Анна Дан.
Мужчине, от которого забеременела девочка, грозит от 10 до 15 лет заключения.
Беременность 11-летней девочки на Закарпатье
- О беременности 11-летней девочки ромской национальности сообщил журналист Михаил Папиш.
- Юная роженица, по словам журналиста, может стать самой молодой матерью в Украине.
- Девочка сейчас находится в больнице. Она должна родить уже в следующем месяце. Медики говорят, что будут делать кесарево сечение.