В Украине беременным разрешили самостоятельно определять начало отпуска. Соответствующее решение уже приняла Верховная Рада.

Теперь беременные женщины могут уходить в декретный отпуск позже чем за 70 (90) дней до ожидаемой даты родов. Это позволит пропорционально увеличить послеродовую часть отпуска.

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Беременные самостоятельно смогут определять начало отпуска

Как сообщил депутат Ярослав Железняк, принятый закон предусматривает возможность для беременной женщины самостоятельно и с учетом медицинских показаний определять дату начала отпуска по беременности и родам.

Также беременные женщины могут переносить установленные законом дни отпуска на послеродовой период.

Отмечается, что общая продолжительность декретного отпуска не должна превышать суммарно 126 календарных дней и 140 календарных дней – в случае рождения двух или более детей или осложнения родов.

Железняк подчеркнул, что это очень правильная инициатива, поскольку сейчас беременную женщину отправляли в отпуск, даже если у нее была возможность продолжить работу.

Кстати, благодаря принятому закону будут учтены позиции и интересы женщин, которые хотят продолжать работать до родов и иметь больше времени на восстановление после рождения ребенка.

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