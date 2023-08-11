В пятницу, 11 августа, глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал об ударе, который совершили захватчики по автомобилю полицейских в Бериславе. Как известно, двоих пострадавших силовиков госпитализировали в медицинское учреждение.
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Россия хотела убить полицейских
Со слов главы региона понятно, что к вражескому беспилотному летательному аппарату был прикреплен снаряд. Собственно, дрон подлетел к машине, в которой сидели полицейские, после чего его сбросил прямо-таки на крышу авто.
В Бериславе россияне атаковали полицейских из дрона. Один из боеприпасов попал на крышу служебного автомобиля. В результате двое правоохранителей получили ранения. Их госпитализировали в больницу,
– говорится в сообщении.
Смерть 17-летней девушки
- Недавно стало известно, что в результате удара по Херсону еще 31 июля погибла 17-летняя девушка Влада Веремеенко. Она была тяжело ранена из-за вражеской атаки.
- Об этом сообщила пресс-служба Херсонского высшего профессионального училища сервиса и дизайна. Собственно, в этом учебном заведении девушка получала образование.
- Этот и другие подобные инциденты свидетельствуют о том, что Россия воюет прежде всего с мирным населением нашего государства. Остановить ее могут только Вооруженные Силы Украины с помощью современного вооружения от партнеров.