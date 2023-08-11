У п'ятницю, 11 серпня, голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів про удар, який здійснили загарбники по автомобілю поліцейських в Бериславі. Як відомо, двох постраждалих силовиків госпіталізували до медичного закладу.
Дивіться також Російська пропаганда хвалиться "новими дронами": чи відчувають ЗСУ це на фронті
Росія хотіла вбити поліцейських
Зі слів очільника регіону зрозуміло, що до ворожого безпілотного літального апарата був прикріплений снаряд. Власне, дрон підлетів до машини, у якій сиділи поліцейські, після чого його скинув просто-таки на дах авто.
У Бериславі росіяни атакували поліцейських з дрона. Один із боєприпасів влучив на дах службової автівки. Внаслідок цього двоє правоохоронців отримали поранення. Їх шпиталізували до лікарні,
– йдеться у повідомленні.
Смерть 17-річної дівчини
- Нещодавно стало відомо, що внаслідок удару по Херсону ще 31 липня загинула 17-річна дівчина Влада Веремеєнко. Вона була тяжко поранена через ворожу атаку.
- Про це повідомила пресслужба Херсонського вищого професійного училища сервісу та дизайну. Власне, у цьому навчальному закладі дівчина здобувала освіту.
- Цей та інші подібні інциденти засвідчують, що Росія воює насамперед з мирним населенням нашої держави. Зупинити її можуть лише Збройні Сили України за допомогою сучасного озброєння від партнерів.