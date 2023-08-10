Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що Patriot, умовно кажучи, "конструктор", який можна доповнювати різними пусковими установками та підключати їх до загальної системи.

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Поліпшать дію комплексів Patriot

Також в пускових установках можуть замінятися ракети балістичні або аеро. Тому надання Україні пускових установок поліпшить щільність вогню самого комплексу.

Припустимо, зауважив Світан, якщо маємо два комплекси, то дві пускові установки збільшать кожний комплекс щонайменше на 40 кілометрів, якщо цілі – балістичні, та на 150 кілометрів по деяких позиціях, якщо це аероцілі.

У будь-якому разі вони поліпшать дію комплексів Patriot, які ми маємо,

– підкреслив військовий експерт.

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Наші партнери по можливості передають нам ці пускові установки, хоча ми замовляємо цілі комплекси. Принаймні щільність пускових установок збільшить можливості того комплексу Patriot, який прикриває деякі наші позиції.

"А якщо комплекс прикриває велике місто, то пара пускових установок може прикрити додатково ще й аеродром, який розташований неподалік від того міста. Тому навіть дві ці установки можуть виконувати багато завдань", – наголосив Роман Світан.



Які можливості мають ЗРК Patriot / Інфографіка 24 Каналу

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