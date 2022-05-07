В Бериславе сняли российский триколор, который повесили оккупанты

В Бериславе Херсонской области сняли российский флаг с постамента. Это сделали неизвестные патриоты.

Об этом сообщил местный журналист Олег Батурин. Он не сказал, кто именно снял флаг оккупантов.

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В комментариях к сообщению шутят, что наверняка российский триколор просто сдуло. Ведь в этот период года в Херсонской области сильные ветры.

Неизвестные патриоты сняли российский флаг в Бериславе / Фото фейсбук Олега Батурина

Что российские оккупанты делают на Херсонщине

Как ранее сообщало Главное управление разведки Министерства обороны, российские оккупанты рассматривают вариант присоединить временно оккупированные территории Юга Украины к Крыму. Такой план объявил советник так называемого "главы" Крыма по информационной политике. Россияне хотят завершить весь процесс примерно к 2030 году. За это время они собираются интегрировать регионы в российское экономическое пространство.

Сейчас оккупанты пытаются убедить местных жителей, что Россия якобы пришла навсегда. Именно поэтому они вывешивают свои флаги, заново устанавливают памятники Ленину и организовывают различные пропагандистские шабаши, на которые практически никто из местных жителей не приходит.

Так, в Геническе мужчина, которого оккупанты называют "председателем городского совета", торжественно поднимал российский флаг. Местные жители просто проигнорировали это отвратительное действо.

Оккупанты всерьез принялись подавлять образовательный процесс в Херсонской области. Они уже объявили ультиматум учителям: кто согласится преподавать с первого сентября по российской образовательной программе, тот поедет на так называемую "переквалификацию" во временно оккупированный Крым. Кто не согласится – того буквально выгонят с работы.

Руководитель исполнительного аппарата Херсонской ОВА Юрий Соболевский верит, что к началу нового учебного года Вооруженные Силы Украины навсегда выгонят российских оккупантов.

Я верю, что до первого сентября Херсонщина не только будет свободной от орков, но и начнет отстраиваться,

– заявил Соболевский.

Оккупанты еще и пытаются "освободить" местных жителей от социальных сетей Facebook и Instagram. Они, по словам одного из главных коллаборантов Херсона Кирилла Стремоусова, якобы дестабилизируют ситуацию.

Между тем, жители Херсона собираются выйти на мирный митинг против российских оккупантов на 9 мая. Они помешают им провести шабаш на день победы и покажут, кто хозяин в Херсоне.

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