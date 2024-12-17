Если Россия согласится: в Германии могут отправить миротворцев в Украину

Борис Писториус высказался об отправке миротворцев в Украину. Он заявил, что пока не может ответить на этот вопрос исчерпывающе. Но на кое-чем уже акцентировал.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Интересно, что Писториус уже не раз говорил о возможной миротворческой миссии, в то время как Шольц выступил против.

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Берлин рассматривает свою роль в мирном соглашении с Украиной

По словам министра обороны Германии, его страна, вероятно, "будет играть определенную роль" в том, чтобы обеспечить будущее соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Однако Писториус считает, что еще рано принимать какое-то решение.

Он и другие европейские политики сказали: сейчас нет ни переговоров, ни прекращения огня. А потому слишком рано решать отправить западные войска в Украину. И так же рано говорить о том, как могут выглядеть эти миротворческие силы.

Если будет прекращение огня, тогда, конечно, западное сообщество, партнеры по НАТО, потенциально ООН и Европейский Союз должны будут обсудить, как такой мир, такое прекращение огня может быть обеспечено. И очевидно, что Германия, как крупнейшая экономика Европы, будет играть в этом важную роль,

– заявил Писториус.

Он подытожил, что пока значительно больше вопросов, чем ответов. Но для отправки миротворцев нужно, чтобы и Украина, и Россия приняли такой мандат.