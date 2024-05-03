Берлин накрыло едким дымом: горит оборонный завод

В юго-западном берлинском районе Лихтерфельде горит заводское здание, сообщают, что облака дыма видны издалека. Жителей призывают держать двери и окна закрытыми, в горящем зале были химикаты.

Пожарные предупреждают о токсичных дымовых газах из-за пожара. Сейчас дым движется по городу на север.

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Что известно о пожаре в Германии

Ожидается, что облако дыма процде над Штеглиц-Целендорф, Шарлоттенбург-Вильмерсдорф, Шпандау, Тегель, а также к западу от Райникендорфа над Берлином.

Пожар произошел утром в пятницу на металлотехнологическом предприятии. Сообщается, что пожар возник в техническом помещении на первом этаже многоэтажного здания.

Сейчас все здание полностью охвачено огнем. Тушить пожар пока можно только извне.