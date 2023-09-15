Берлин поможет создать в Киеве инновационный муниципальный центр протезирования для военных

Столица Германии будет способствовать созданию Киевом муниципального центра протезирования для военных. В частности, в Берлине уже готовы отправить нескольких техников-протезистов для передачи опыта и практических учений.

Кстати, сейчас большое количество раненых украинских военных проходят реабилитацию и лечение именно в Германии. Об этом Виталий Кличко сообщил в своем телеграмм-канале.

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Мэр Берлина будет способствовать созданию муниципального центра протезирования в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко и мэр Берлина Кай Вегнер обсудили сотрудничество по созданию в украинской столице муниципального центра протезирования для военных и другую помощь.

Обсудили с Каем Вегнером дальнейшую помощь и передачу Берлином Киеву городских автобусов и коммунальной техники. А также содействие немецкой столице в создании Киевом муниципального центра протезирования для военных. Берлин уже готов направить нескольких техников-протезистов с инновационных берлинских предприятий для передачи опыта и практических учений украинских специалистов,

– заявил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что сегодня многие украинские военные лечатся и проходят реабилитацию в клиниках Берлина при содействии городских властей. "Медицинская помощь, протезирование, реабилитация защитников – очень важный вопрос к Украине. И, надеюсь, наше сотрудничество с Берлином, которое мы будем развивать в этом направлении, поможет многим раненым украинским бойцам", – подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что во время визита Виталия Кличко в Германию было подписано соглашение о партнерстве между Киевом и Берлином. Также мэр Киева отметил, что с самого начала полномасштабной агрессии России почти 100 000 киевлян пошли защищать Украину с оружием в руках.